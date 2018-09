Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. In der weltweiten Nahrungsmittelindustrie seien Danone und Nestle am besten für die Herausforderungen der Branche positioniert, schrieb Analyst Jeff Stent in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die US-Wettbewerber Kraft-Heinz sowie Mondelez gehörten in dieser Hinsicht dagegen zu den Schlusslichtern./mf/edh Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120644