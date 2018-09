SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2018 DGAP-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2018 20.09.2018 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 20. September 2018: Die SHS VIVEON AG hat nach dem im zweiten Halbjahr 2017 vollzogenen Strategiewechsel in den ersten sechs Monaten 2018 bei plangemäß niedrigeren Erlösen das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreswert spürbar verbessert. Die Gesellschaft erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 5,6 Mio. EUR. Infolge der im Herbst 2017 veranlassten und im ersten Halbjahr 2018 konsequent weiter umgesetzten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen hat sich das EBITDA der AG auf minus 121 TEUR deutlich erholt. Im Vorjahr betrug das EBITDA minus 1,34 Mio. EUR (auf Konzernbasis). Der Fehlbetrag nach Steuern liegt bei minus 478 TEUR (VJ minus 1,67 Mio. EUR auf Konzernbasis). Der Aufwand für die Entwicklung der Softwareprodukte GUARDEAN RiskSuite, DebiTEX, proofitBOX und myCredit Monitor beträgt im ersten Halbjahr insgesamt 1,06 Mio. EUR; es erfolgte keine bilanzielle Aktivierung. Die SHS VIVEON AG wird im zweiten Halbjahr den eingeschlagenen Weg der Restrukturierung konsequent weiter beschreiten, um die Voraussetzungen für den Einstieg in ein profitables Wachstum zu schaffen. Die Gesellschaft ist zuversichtlich ihre bisherigen kommunizierten Jahresziele erreichen zu können. Der vollständige Halbjahresbericht 2018 der SHS VIVEON AG steht ab dem 20. September 2018 zur Verfügung und kann auf der Website der Gesellschaft abgerufen werden: www.SHS-VIVEON.com Weitere Informationen: SHS VIVEON AG Sebastian Haase Clarita-Bernhard-Straße 27 81249 München Deutschland T +49 89 74 72 57-0 F +49 89 74 72 57-900 Investor.Relations@SHS-VIVEON.com www.SHS-VIVEON.com 20.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900 E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 725729 20.09.2018 CET/CEST

