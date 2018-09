Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker nach einer Gewinnwarnung auf "Sell" und vorerst mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die vom Zuckerkonzern reduzierten Geschäftsziele könnten zu einer um mehr als 40 Prozent fallenden Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2018/19 führen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kündigte an, seine Prognosen und das Kursziel zu überprüfen./edh/tih Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-09-20/14:47

ISIN: DE0007297004