München (pta019/20.09.2018/14:55) - In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der micData AG ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen. Abhängig von der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung wird die micData eine vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 durchführen. Dies dient dem Ausgleich der in den Vorjahren entstandenen Verluste. Zu diesem Zweck sollen jeweils vier Aktien der micData zu einer neuen Aktie zusammengelegt werden. Nach der Maßnahme wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von bisher EUR 6.150.000,00 auf EUR 1.537.500,00 reduzieren.



Parallel wird die micData von der Communicatio AG deren Beteiligungen in Höhe von jeweils 51 % an den operativen Gesellschaften Grünkauf System GmbH (München), ikusei GmbH und Communicatio Systems GmbH (beide Berlin) übernehmen. Diese Gesellschaften sind ebenso wie die bereits bestehenden Beteiligungen der micData spezialisierte IT-Produkt- und Serviceanbieter. Ein wichtiger Bestandteil der erweiterten Produktpalette der micData wird nach der Übernahme das von der Grünkauf System GmbH entwickelte und betriebene Loyalty-Programm für die Gewinnung und Erhaltung von Endkunden sein. Diese Loyalty-Lösung ist damit ein weiteres Produkt der micData Gruppe, das von internationalen Konzernen eingesetzt wird. Der erwartete anfängliche Jahresumsatz der übernommenen Unternehmen liegt zwischen EUR 1 und 2 Mio. bei einer prognostizierten Umsatzrentabilität von 10 % und Wachstumserwartungen größer 30 % p. a.



Die Akquisition soll, so die Verkäufergremien endgültig zustimmen, durch die Ausgabe von etwa 1,1 Mio. neuen Aktien umgesetzt werden. Wiederum vorbehaltlich der Verkäufer-Gremienzustimmung wird dieser einen Ausgabekurs akzeptieren, der bei rechnerischer Berücksichtigung der Aktienzusammenlegung mehr als 10 % über dem momentanen Aktienkurs der micData liegt. Als Zeichen des Neustarts und der Erweiterung des Geschäfts will die micData einen Firmenwechsel durchführen und den Namen "Communicatio AG" übernehmen. Kapitalherabsetzung und Umfirmierung sollen auf der ordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden, die auf den 31.10.2018 einberufen wird.



Aussender: micData AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Damjakob Tel.: +49 89 244192-340 E-Mail: info@micdata.com Website: www.micdata.com



