St. Margarethen (pta023/20.09.2018/16:50) - Ergebnis nach Steuern im HJ 2018: rund TEUR -577 * Betriebsergebnis im HJ 2018: rund TEUR -543 * Umsatzerlöse im HJ 2018: rund EUR 1,29 Millionen * Cashflow im HJ 2018: rund TEUR -423



Die CLEEN Energy AG wird im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 ein negatives Ergebnis (nach Steuern) von rund TEUR -577 erzielen (Halbjahr 2017: TEUR -793). Das Betriebsergebnis des ersten Halbjahres 2018 beträgt TEUR -543 (Halbjahr 2017: TEUR -747).



Im Vergleich zur Vergleichsperiode des vergangenen Jahres 2017 hat sich der Umsatz um rund 22% von EUR 1,05 Millionen auf rund EUR 1,29 Millionen erhöht. Wie bereits berichtet, erwartet sich die Gesellschaft im Gesamtjahr 2018 eine Umsatzsteigerung von zumindest 40%.



Der Cashflow im ersten Halbjahr 2018 beträgt rund TEUR -423.



Alle Zahlen sind vorläufig. Der Halbjahresfinanzbericht der CLEEN Energy AG wird am 28. September 2018 veröffentlicht werden.



St. Margarethen im Burgenland, 20. September 2018 Der Vorstand



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Robert Kögl Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



