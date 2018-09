Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Aladdin meldet Verlust für das erste Halbjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Aladdin meldet Verlust für das erste Halbjahr 2018 21.09.2018 / 12:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aladdin meldet Verlust für das erste Halbjahr 2018 Aladdin Blockchain Technologies Holding SE hat im ersten Halbjahr Verluste in Höhe von ca. Euro 2,8 Mio. erzielt. Die Verluste sind innerhalb der Erwartungen des Business Plans der Gesellschaft. Der vollständige konsolidierte Zwischenabschluss der Gesellschaft wird am 28. September 2018 veröffentlicht werden. Wade Menpes-Smith CEO Kontakt: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel 0307700 140 449, Fax 030/700 140 150, email: info@aladdinid.com, www.aladdinid.com 21.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726021 21.09.2018 CET/CEST

