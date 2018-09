Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour anlässlich der Profitabilitätsinitiative des Sportartikelherstellers von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 20 US-Dollar angehoben. Das auf Jahre angelegte Margensteigerungsprogramm dürfte die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie 2018 und 2019 in Reichweite rücken, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019 und attestierte der Aktie ein ausgewogenes Chance/Risiko-Profil./bek/edh Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-09-21/15:20

ISIN: US9043111072