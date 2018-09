Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Anleger hinterfragten verständlicherweise die operative Umsetzung der Strategie, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie halte den Automobilzulieferer jedoch nach wie vor für den besten in Europa./bek/edh Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-09-21/15:23

ISIN: DE0005439004