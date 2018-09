Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien anlässlich der Nutzfahrzeugmesse IAA und neuen Eindrücken vom Traton-Börsengang auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Geschäftsperspektiven in der Nutzfahrzeugsparte seien ermutigend, Details zur geplanten Abspaltung blieben aber unklar, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine aber, als ob die VW-Aktie einen für die Anleger eher suboptimalen Teil-Börsengang bereits eingepreist habe./tih/edh Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-09-21/15:25

ISIN: DE0007664039