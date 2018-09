Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Vorlage von Studienergebnissen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die Resultate der Studie unter dem Arbeitstitel "Pioneer 10" seien gemischt ausgefallen und so immer noch zahlreiche Fragen offen geblieben, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/edh Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

