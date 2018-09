Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BBVA nach einer Serie von Investorenveranstaltungen in Madrid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. In den nächsten Jahren werde von einigen wichtigen Einflussnehmern mit einer erneuten Konsolidierungswelle gerechnet, die nur eine Frage der Größe der teilnehmenden Unternehmen sei, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./tih/ajx Datum der Analyse: 20.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-09-21/15:44

ISIN: ES0113211835