Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Aachen (pta024/21.09.2018/15:40) - Der Aufsichtsrat der Schumag Aktiengesellschaft ("Schumag") hat Herrn Johannes Wienands, wohnhaft in Aachen, mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 zum weiteren Mitglied des Vorstands der Schumag bestellt.



Aachen, 21. September 2018



Schumag Aktiengesellschaft Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-201 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de



ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1537537200641



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)