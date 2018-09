Die Baader Bank hat das Kursziel für Tom Tailor nach gesenkten Umsatz- und Gewinnprognosen von 9 auf 6 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ertragsprognosen (Ebitda) für die Modekette bis 2019. Nach dem massiven Kursrutsch infolge der Prognosesenkungen aber seien die Aktien nun niedrig bewertet, so dass er an seiner Kaufempfehlung festhalte./la/gl Datum der Analyse: 21.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-09-21/18:51

ISIN: DE000A0STST2