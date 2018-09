ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN): Hansainvest erhöht Anteil an der ASMALLWORLD AG auf über 10% EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Fonds ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN): Hansainvest erhöht Anteil an der ASMALLWORLD AG auf über 10% 24.09.2018 / 07:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN): Hansainvest erhöht Anteil an der ASMALLWORLD AG auf über 10% Zürich, 24.09.2018 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gibt heute bekannt, dass Fonds des deutschen Vermögensverwalters Hansainvest Hanseatische Investmentgesellschaft mbH ihren Anteil an der ASMALLWORLD AG weiter ausgebaut haben. Am 17. September 2018 wurde die Meldeschwelle von 10% überschritten und von Hansainvest verwaltete Fonds hielten 905'327 Aktien am Unternehmen, was 10,2% des Aktienkapitals der ASMALLWORLD AG entsprach. Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD, kommentiert: "Wir freuen uns, dass institutionelle Investoren ihre Anteile an unserem Unternehmen weiter ausbauen. Wir sehen dies als Zeichen des Vertrauens, dass wir mit der Umsetzung unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind." Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 726379 24.09.2018 CET/CEST

ISIN CH0404880129

AXC0041 2018-09-24/07:25