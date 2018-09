DATAGROUP SE: DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick nach oben an DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung DATAGROUP SE: DATAGROUP passt Umsatz- und Ergebnisausblick nach oben an 24.09.2018 / 07:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pliezhausen, 24. September 2018. Der Vorstand der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) aktualisiert den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 und rechnet nun mit einem Umsatz von 269 Mio. Euro (Vj.: 223,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird mit mehr als 34 Mio. Euro deutlich über den ursprünglich prognostizierten 30 Mio. Euro (Vj.: 27,0 Mio. Euro) liegen. Damit ist mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf über 12% zu rechnen. Kontakt: DATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de 24.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726313 24.09.2018 CET/CEST

