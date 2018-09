Die NordLB hat RWE auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Lage der Versorgerbranche habe sich in den letzten Monaten aufgehellt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Erfreulich für Eon und RWE wirkten sich zudem die staatlichen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer aus. Davon profitierten die Aktionäre über höhere Dividendenausschüttungen./ajx/ag Datum der Analyse: 24.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-09-24/15:13

ISIN: DE0007037129