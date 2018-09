Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta028/24.09.2018/15:50) - d. 24.09.2018 - Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat am heutigen Tag beschlossen, bis zu 200.000 ausstehende Aktien der Gesellschaft, dies entspricht einem Anteil von bis zu rd. 9,27% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 6,50 Euro zu erwerben. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2017 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Die eigenen Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 04.08.2017 erteilten Ermächtigung verwendet werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Zur Abwicklung des beschriebenen Angebots wird die HÖVELRAT Holding AG die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, beauftragen.



Die HÖVELRAT HOLDING AG (WKN: 54 30 30) nimmt kleineren und mittleren Finanzdienstleistungs- unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben ab und ermöglicht ihnen somit, sich mehr ihren Kunden zu widmen. Sie verfügt über ein Netzwerk von Experten aus den Bereichen Aufsichtsrecht, Rechnungswesen, Marketing, Vertrieb, Controlling und Personalvermittlung. Aktuell hält die HÖVELRAT HOLDING AG mit der PROAKTIVA AG und der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH zwei 100% Beteiligungen. Gemeinsam betreuen beide Tochtergesellschaften über 800 Kunden mit einem Anlagevermögen von über 550 Mio. Euro.



Hamburg, den 24.September 2018



HÖVELRAT Holding AG Der Vorstand



(Ende)



Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de



ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



