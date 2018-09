Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2018 25.09.2018 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2018 Bremen, 25. September 2018 - Die Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) hat im ersten Halbjahr nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse von 46 Mio. EUR (Vj. 49 Mio. EUR) und ein Jahresergebnis vor Steuern von rund -0,5 Mio. EUR (Vj. +2,2 Mio. EUR) erwirtschaftet. Ursprünglich war der Vorstand von der Erreichung eines Konzernjahresüberschusses vor Steuern in einer Bandbreite von 3,5 bis 3,9 Mio. EUR ausgegangen. In Deutschland wächst das Bauhauptgewerbe, während der Fliesenmarkt um rund 4 bis 5 % rückläufig sein wird und auf den Beschaffungsmärkten die Preise bereits wieder steigen. Auf Grund dieses Umfeldes konnten wir im ersten Halbjahr dieses Jahres unsere Unternehmensziele nicht erreichen. Die Prognosen für das verbleibende Jahr 2018 lassen keine Verbesserung der Nachfragesituation erwarten. Daher werden wir unsere Ergebnisabweichung bis zum Jahresende nicht aufholen können. Mit den eingeleiteten absatz- und produktionsbezogenen Maßnahmen werden wir auf die Marktentwicklung reagieren und im zweiten Halbjahr ein positives Ergebnis erzielen. Die abgegebene Prognose werden wir jedoch verfehlen. Vielmehr gehen wir unter der Bedingung einer sich nicht weiter verschlechternden Marktentwicklung davon aus, ein Konzernjahresergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 0,5 bis 0,7 Mio. EUR zu erreichen. Kontakt: Norddeutsche Steingut AG Stefan Zeidler Vorstand Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen Tel. 0421/6262-206 25.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft Schönebecker Str. 101 28759 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/ 62 62 - 21 6 Fax: 04 21/ 62 62 - 399 E-Mail: Willehard.Tameling@Norddeutsche-Steingut.de Internet: www.Norddeutsche-Steingut.de ISIN: DE0006770001 WKN: 677000 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726827 25.09.2018 CET/CEST

ISIN DE0006770001

AXC0106 2018-09-25/10:49