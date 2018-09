Die Commerzbank hat das Kursziel für Wirecard von 160 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters laufe weiter auf Hochtouren, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre mittelfristigen Wachstumsannahmen an und begründete dies mit dem Potenzial, das zeitnah von vereinbarten Partnerschaften und der generell an Schwung zulegenden Geschäftsdynamik ausgehe. Pauls rechnet bei Wirecard mit einem guten dritten Quartal. Der Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Adyen sollte weiter abnehmen./tih/gl Datum der Analyse: 25.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-09-25/16:48

ISIN: DE0007472060