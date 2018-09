Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach der Einigung mit Arbeitnehmern auf einen geringer als geplanten Stellenabbau auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Summe der Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro entspreche in etwa dem zuvor kommunizierten Rahmen, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/gl Datum der Analyse: 25.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-09-25/18:11

ISIN: DE0007236101