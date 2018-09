Die Commerzbank hat das Kursziel für K+S von 22,00 auf 21,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die von der Dürre in Deutschland ausgelöste Zwangspause in den Werken an der Werra dürfte den operativen Gewinn (Ebitda) mit 80 Millionen Euro belastet haben, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein baldiges Hochfahren der Produktion dürfte hier für das dritte Quartal keine Rettung mehr sein. Er bleibe vorsichtig für das Papier wegen der operativen Hausaufgaben, die der Düngemittel- und Salzkonzern zu erledigen habe./tih/gl Datum der Analyse: 25.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KSAG888