Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler vor Zahlen von 85 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte für den Stuttgarter Autobauer das schlechteste in diesem Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen für dieses und das kommende Jahr und begründete dies mit einer schwächere Nachfrage in Europa und Nordamerika sowie mit dem zunehmenden Preiswettbewerb auf dem europäischen Markt, der in gewissem Maße von der Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP abhänge./tih/bek Datum der Analyse: 26.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-09-26/07:58

ISIN: DE0007100000