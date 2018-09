Timeless Homes GmbH: Timeless Homes plant vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe DGAP-Ad-hoc: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Anleihe Timeless Homes GmbH: Timeless Homes plant vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 26.09.2018 / 14:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Timeless Homes plant vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe München, 26. September 2018 - Das Münchner Immobilienunternehmen Timeless Homes GmbH will die im Juli 2013 begebene Anleihe mit Fälligkeit 30. Juni 2020 vorzeitig tilgen. Vor wenigen Tagen wurde die Timeless Luxury Group AG gegründet, die voraussichtlich ab 1. Januar 2019 das operative Geschäft sämtlicher Timeless Gesellschaften übernehmen wird. Aktionäre der neuen Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz sind neben den bisherigen Eigentümern der bestehenden Timeless Gesellschaften auch neue Investoren aus Deutschland und der Schweiz. Im Zuge dieser angestrebten Konsolidierung der Aktivitäten unter dem Dach der Timeless Luxury Group AG ist geplant, dass die bisher operativen Timeless Gesellschaften, darunter auch die Timeless Homes GmbH, ihren Betrieb in naher Zukunft einstellen werden. Die Emittentin erwägt deshalb sämtliche bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A1R09H8 / WKN: A1R09H) voraussichtlich bereits zum Jahresende 2018 außerordentlich zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der Anleihe soll zu einem Kurs von 100,00 Prozent erfolgen, zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Ende der Adhoc Unternehmensmeldung Über die TIMELESS LUXURY GROUP: Die TIMELESS LUXURY GROUP besteht aus mehreren Gesellschaften: Timeless Hideaways GmbH: Timeless Hideaways ist Anbieter exklusiver Luxusvillen und Luxuschalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Projektentwicklung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf erfolgen aus einer Hand. Dabei arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten, Designern sowie Partnern aus der Immobilienbranche zusammen. Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Timeless Properties GmbH Timeless Properties betreibt die beiden Luxus-Ferienvillen TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser und TIMELESS HIDEAWAY Zell am See. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Mit der TIMELESS SELECTION, einer Auswahl edler Spirituosen, Zigarren und Weine, ist TIMELESS offizieller Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Die Property Ventures GmbH, Köln, hält 26% an der Timeless Properties GmbH. Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de 26.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Timeless Homes GmbH Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 458 353 51 E-Mail: info@timeless-luxury.com Internet: www.timeless-homes.com ISIN: DE000A1R09H8 WKN: A1R09H Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 727469 26.09.2018 CET/CEST

