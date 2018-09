Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta005/27.09.2018/08:15) - Die Börse Hamburg hat dem Skontroführer der Gesellschaft mitgeteilt, den Handel in der Aktie mit Ablauf des 28.09.2018 wie bereits früher kommuniziert einzustellen. Ursächlich hierfür ist nach Auskunft der Börse Hamburg die Tatsache, dass die Implementierung eines neuen Geschäftsmodells noch nicht abgeschlossen ist.



Gemeinsam mit einer beratenden Investmentbank prüft das Unternehmen verschiedene Optionen, um den Handel in der Aktie auch künftig an einer Regionalbörse zu gewährleisten.



