Travel24.com AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognoseänderung Travel24.com AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 27.09.2018 / 10:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leipzig, 27. September 2018 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) erhöht ihre Prognose des Jahresergebnisses für den Konzern für das laufende Geschäftsjahr 2018 von ursprünglich TEUR 100 bis TEUR 300 auf ca. EUR 2,4 Mio. Das deutlich nach oben korrigierte Jahresergebnis ist fast ausschließlich auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Aufgrund der Urteile des EuGH vom 28. Juni 2018 in vier Revisionsverfahren zur sog. Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG) konnte die Travel24.com AG die in den Vorjahren gebildeten Steuerschulden neu bewerten und ausbuchen. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com 27.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 727913 27.09.2018 CET/CEST

