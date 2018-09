Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Daimler angesichts von Veränderungen in der Konzernführung auf "Halten" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Aufgrund der langen Konzernzugehörigkeit des designierten Chefs Ola Källenius ist Analyst Sven Diermeier optimistisch, dass es sich bei ihm als Nachfolger für Dieter Zetsche um die richtige Wahl handelt. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/tih Datum der Analyse: 27.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-09-27/16:48

ISIN: DE0007100000