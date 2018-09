Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG begibt Unternehmensanleihe 2018/2023 DGAP-Ad-hoc: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG begibt Unternehmensanleihe 2018/2023 27.09.2018 / 20:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DIOK RealEstate AG (DIOK), ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, hat vor dem Hintergrund des geplanten weiteren Wachstums eine Unternehmensanleihe begeben. Insgesamt konnte im Rahmen einer reinen Privatplatzierung ein Emissionsvolumen in einer ersten Tranche von EUR 25 Millionen bei qualifizierten institutionellen Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren ausgewählten europäischen Ländern platziert werden. Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 6,0% p.a. verzinst, der jährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Darüber hinaus wurde die Schuldverschreibung in einer Globalurkunde verbrieft und wird voraussichtlich am 2. Oktober 2018 mit der ISIN DE000A2NBY22 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen. Der Nettoemissionserlös wird entsprechend der Geschäftsstrategie zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten sowie zum Ausbau des Bestandsportfolios genutzt. Die Ausgabe einer Tranche von EUR 25 Millionen ermöglicht die Finanzierung des Erwerbs von Objekten aus einer bestehenden Deal Pipeline bei gleichzeitiger Verhinderung von zu hohen Nettofinanzierungskosten (cost of carry) sowie weiteren Verwahrkosten (Negativzinsen). Für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios wird die Gesellschaft laufend die Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen unter der Unternehmensanleihe 2018/2023 bis zu einem Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. prüfen. Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 27.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Von-Werth-Str. 1 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 728359 27.09.2018 CET/CEST

