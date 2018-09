Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG anlässlich der Investition in Kraft & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,40 Euro belassen. Das Tempo, in dem die Beteiligungsgesellschaft den DBAG Fund VII fülle, dürfte die Erwartungen der Investoren gut erfüllen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der siebten Transaktion im Geschäftsjahr unterstreiche man seine starke Position in einem höchst umkämpften Markt./ag/ajx Datum der Analyse: 28.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-09-28/15:34

ISIN: DE000A1TNUT7