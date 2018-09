Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Immofinanz von 24 auf 26,5 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" bleibt aber für die Titel weiter aufrecht.

Analyst Christoph Schultes merkt in einer aktuellen Sektorstudie an, dass Immofinanz seine attraktivstes Asset bereits verkauft hätte - nämlich die 26% Beteiligung an der heimischen CA Immo.

Die Halbjahreszahlen hält der Experte nicht zuletzt aufgrund des FFO I von 48,4 Mio. Euro für stark. Das Erreichen des angepeilten Zielwerts von 100 Mio. wäre ihm zufolge sogar für Ende dieses Jahres möglich - er rechnet mit positiven Überraschungen. In seinem Schätzmodell korrigiert der Experte beim FFO I aber auch bei der Dividende nach oben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 1,23 Euro für 2018, sowie 1,18 bzw. 1,04 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,07 Euro für 2018, sowie 0,08 Euro für 2018 bzw. 0,08 Euro für 2019.

Am Freitagnachmittag notierten die Immofinanz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,62 Prozent bei 22,54 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/ste

AFA0077 2018-09-28/17:04

ISIN: AT0000A21KS2