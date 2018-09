FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Akquisition im Segment Datenvisualisierung DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Akquisition im Segment Datenvisualisierung 28.09.2018 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Akquisition im Segment Datenvisualisierung: FORTEC übernimmt Display Solutions Ltd & Components Bureau Ltd Wie bereits Ende Juni angekündigt, wird sich die FORTEC Elektronik AG im Segment Datenvisualisierung weiter verstärken. Die Tochtergesellschaft Display Technology Limited mit Sitz in Chatham, Kent hat die Mitbewerber, Display Solutions Limited und Components Bureau Limited erworben. Zur Finanzierung der Akquisition konnte bereits am 2. Juli 2018 eine erfolgreiche Barkapitalerhöhung durchgeführt und ein Mittelzufluss in Höhe von 6,08 Mio. Euro (vor Abzug transaktionsbedingter Aufwendungen) realisiert werden. Die Übernahme der Display Solutions Limited und der Components Bureau Limited mit dem Sitz in Huntingdon, Cambridgeshire, GB wurde heute abgeschlossen. Mit diesem Kauf setzt FORTEC ihren internationalen Expansionskurs zum richtigen Zeitpunkt fort. Der britische Markt bietet für das Unternehmen ein weiteres großes Potential: Damit werden neue Wachstumsimpulse für die technologisch orientierten Kunden in dieser Region eröffnet und gleichzeitig der Marktanteil erhöht. Der Kaufpreis für beide Gesellschaften liegt insgesamt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Beide Gesellschaften haben im letzten Geschäftsjahr (01.01.-31.12.2017) zusammen einen Umsatz von 8,1 Mio. Euro erzielt und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Mit dem Erwerb erwartet die FORTEC, ihre Wettbewerbsposition in dem -unabhängig von politischen Entwicklungen- auch zukünftig wichtigen britischen Markt signifikant zu verbessern. Damit treibt FORTEC ihre Aktivitäten auch außerhalb des deutschsprachigen Raums weiter voran und wird im Segment Datenvisualisierung ihre Margen auf hohem Niveau stabilisieren. Gleichzeitig wird eine weitere Realisierung von zusätzlichen Synergiepotentialen und damit eine Erhöhung der Wertschöpfung im FORTEC-Konzern möglich. Sandra Maile - Vorstandssprecherin FORTEC Elektronik AG | Lechwiesenstr. 9 | 86899 Landsberg am Lech | Germany Phone: +49 8191 91172 13 | Fax: +49 8191 21770 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Kontakt: Sandra Maile, Vorstandssprecherin Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die FORTEC Elektronik AG (WKN: 577410) mit Sitz in Landsberg/Lech ist ein seit 1984 international tätiger, führender Distributor von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. FORTEC unterhält fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA. Das Unternehmen realisierte im letzten Geschäftsjahr (2017/2018) einen Konzernumsatz von 79,6 Mio. Euro und ein EBIT-Ergebnis von 6,0 Mio. Euro. 28.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 728825 28.09.2018 CET/CEST

ISIN DE0005774103

AXC0258 2018-09-28/17:51