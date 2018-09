Resaphene Suisse AG: Ordentliche Generalversammlung beschliesst Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Altaktionäre DGAP-Ad-hoc: Resaphene Suisse AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Resaphene Suisse AG: Ordentliche Generalversammlung beschliesst Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Altaktionäre 30.09.2018 / 10:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Genf, den 30. September 2018 - Die Resaphene Suisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, hat auf ihrer ordentlichen Generalversammlung eine Kapitalerhöhung von CHF 100'000 auf CHF 1'100'000 beschlossen. Alle Altaktionäre haben ein Bezugsrecht in der Höhe ihrer bisherigen Beteiligung. Die neuen Aktien werden zu CHF 1 pro Stück ausgegeben. Sie sind für das Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigt und mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet. Der Verwaltungsrat wird beauftragt die Kapitalerhöhung durchzuführen. Hintergrund der Kapitalerhöhung ist die Neustrukturierung des Grossaktionariats mit einer Beteiligungshöhe von derzeit ab 25%. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung fliesst dem Unternehmen zu. ++ Über die Resaphene Suisse AG Die Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter dem Namen tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Als weitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH in Konstanz und die Resaphene UK Ltd. in London. ++ Kontakt für Rückfragen: Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Investor Relations Kontakt: Herr Thomas Rauterkus (Chief Financial Officer) t.rauterkus@resaphene.ch 30.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 728889 30.09.2018 CET/CEST

ISIN CH0367465439

AXC0012 2018-09-30/10:37