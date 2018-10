Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta006/01.10.2018/06:20) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2018 fristgerecht veröffentlicht. Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode (vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2018) auf TCHF 3'146 (Vorjahr TCHF 3'028), das Betriebsergebnis auf TCHF 1'077 (Vorjahr TCHF 871), der Halbjahresgewinn vor Steuern auf TCHF 497 (Vorjahr TCHF 1'024) und der Halbjahresgewinn auf TCHF 207 (Vorjahr TCHF 671).



Das Halbjahresergebnis ist gekennzeichnet durch die Auswirkungen erheblicher Umfinanzierungen von Hypotheken, wobei bestehende kurz- und mittelfristige Hypothekarfinanzierungen in langfristige, zinsfixierte Finanzierungen umgewandelt wurden. Dabei sind teilweise Auflösungskosten als Einmaleffekt, angefallen, welche das Halbjahresergebnis via Finanzaufwand belasten. Zudem sind auch Kosten im Zusammenhang mit dem im zweiten Halbjahr erfolgten weitgehenden Rückkauf der ausstehenden Obligationenanleihe entstanden, welche ebenfalls Eimaleffekte darstellen.



Swiss Estates AG befindet sich - wie bereits angekündigt - in konkreten Verhandlungen zur Akquisition von weiteren Immobilienportfolios, welche, das Zustandekommen der Transaktionen vorausgesetzt, noch im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden sollen.



Der Halbjahresbericht 2018 ist auf der Site www.swiss-estates.ch abrufbar und kann von der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.



