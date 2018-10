tmc Content Group AG: Vertragsverlängerung mit Sky / Erlassvereinbarung DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vergleich tmc Content Group AG: Vertragsverlängerung mit Sky / Erlassvereinbarung 01.10.2018 / 11:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die tmc Content Group GmbH, Berlin, eine 100-Prozent-Tochter der tmc Content Group AG, hat mit Sky eine weitere Verlängerung der seit 2001 bestehenden Zusammenarbeit vereinbart. Damit wird der Sender BEATE-UHSE.TV, auch in den kommenden Jahren exklusiv über die Sky-Plattform vertrieben. Die tmc Gruppe ist Inhaberin der exklusiven Marken- und Nutzungsrechte an BEAT-UHSE.TV. Der Vertrag umfasst alle Verbreitungswege sowie umfassende Catch-Up- und SVoD-Rechte. Ebenso wird die Belieferung vom Sky Angebot Blue Movie mit Content durch die tmc Content Group GmbH fortgesetzt. Im Rahmen der Vereinbarung über die Fortführung der weiteren Zusammenarbeit ist es schließlich gelungen, die Uneinigkeit über die fehlerhaften Abrechnungen der Jahre 2014 bis einschließlich September 2017 beizulegen und in einen Erlass münden zu lassen. Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64 01.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729007 01.10.2018 CET/CEST

