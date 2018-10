mybet Holding SE: Eröffnung Insolvenzverfahren DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Insolvenz mybet Holding SE: Eröffnung Insolvenzverfahren 01.10.2018 / 15:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mybet Holding SE: Eröffnung Insolvenzverfahren Berlin, 1. Oktober 2018 - Das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) hat soeben das Insolvenzverfahren über das Vermögen der mybet Holding SE (Aktien: ISIN DE000A2LQ009, junge Aktien: ISIN DE000A2LQ7F4, Wandelschuldverschreibungen 2015/2020: DE000A1X3GJ8 und 2017/2020: DE000A2G8472) eröffnet (Az.: 36m IN 4011/18). Ferner hat das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) soeben die jeweiligen Insolvenzverfahren über das Vermögen der ANYBET GmbH sowie über das Vermögen der SWS Service GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der mybet Holding SE, eröffnet. Zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der mybet Holding SE sowie das jeweilige Vermögen der vorbezeichneten Tochtergesellschaften wurde jeweils Herr Rechtsanwalt Sascha Feies, Berlin, bestellt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A2LQ009, junge Aktien: ISIN DE000A2LQ7F4 Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail: ir@mybet.com 01.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A2LQ009 WKN: A2LQ00 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729255 01.10.2018 CET/CEST

