SCY Beteiligungen AG unterzeichnet weiteren Akquisitionsvertrag bzgl. Ausbau der Beteiligung an Fast Finance 24; Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat geplant. DGAP-Ad-hoc: SCY Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Personalie SCY Beteiligungen AG unterzeichnet weiteren Akquisitionsvertrag bzgl. Ausbau der Beteiligung an Fast Finance 24; Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat geplant. 01.10.2018 / 16:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, den 01. Oktober 2018 - Nach der erfolgten Umsetzung der Akquisition von 9,7% an der Fast Finance 24 Holding P.L.C., hat der Aufsichtsrat der SCY Beteiligungen AG (WKN: A1PG50) den Vorstand auf seiner für heute kurzfristig einberufenen Aufsichtsratssitzung ermächtigt, einen weiteren Akquisitionsvertrag bzgl. der Akquisition der weiteren 90,3% an dem Fintech-Unternehmen Fast Finance 24 Holding P.L.C. zu unterzeichnen. Die Beteiligung soll durch die Ausgabe von neuen Aktien der SCY Beteiligungen AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen finanziert werden, welche auf einer in Kürze einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung den Aktionären zum Beschluss vorgelegt werden soll. Ferner hat der Aufsichtsrat beschlossen, der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung Wahlen zum Aufsichtsrat vorzuschlagen, hierbei werden sich Kandidaten aus der Fintec-Branche zur Wahl stellen. Ferner ist auch geplant, dass das langjährige Vorstandsmitglied James Xie WEI, den Vorstand verlassen wird und durch einen Fintech-erfahrenen Manager ersetzt werden soll. Kontakt: SCY Beteiligungen AG Volker Vreys CFO Tel.: 069 1532 4006 1 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Über SCY Beteiligungen AG Wir, die börsennotierte SCY Beteiligungen AG, verstehen uns als zukunftsorientierter Technologieinkubator, aktiver Investor und Company Builder. Unser Investmentfokus liegt auf produzierenden Unternehmen von nachhaltigen Zukunftstechnologien und Produktinnovationen. Der Zeitpunkt unseres Investments kann dabei sowohl in der Startup-, Turnaround- als auch Expansionsphase liegen. Wir stehen als zuverlässiger Partner beständig an der Seite unserer Beteiligungen. Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten um ,Strong Constant Yields' für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir wollen die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv mitgestalten. Über Fast Finance 24 Fast Finance 24 ist ein 2011 in London gegründeter internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen und Mikro-Krediten für Privatpersonen. Fast Finance 24 bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung jeder Kundenanfrage ermöglichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich heute in Berlin, mit Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der SCY Beteiligungen AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Kontakt: SCY Beteiligungen AG First floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T +49 69 1532 4006 1 F +49 69 1532 4006 9 E-Mail ir@scy-beteiligungen.de www.scy-beteiligungen.de UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. +49 (040) 63785410 f: +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de 01.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SCY Beteiligungen AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 1532 4006-1 Fax: +49 69 1532 4006-9 E-Mail: ir@scy-beteiligungen.de Internet: www.scy-beteiligungen.de ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729291 01.10.2018 CET/CEST

