Noratis AG: Dr. Florian Stetter soll Aufsichtsratsvorsitzender werden DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Noratis AG: Dr. Florian Stetter soll Aufsichtsratsvorsitzender werden 02.10.2018 / 12:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung Noratis AG: Dr. Florian Stetter soll Aufsichtsratsvorsitzender werden Eschborn, 2. Oktober 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) hat Dr. Florian Stetter (54) für den Aufsichtsrat gewinnen können. In diesem Zuge hat der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Oliver C. Smits heute dem Vorstand der Noratis AG erklärt, dass er sein Amt per Ende Oktober niederlegen und als Aufsichtsrat ausscheiden wird, damit Dr. Stetter die Möglichkeit erhält, Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG zu werden. Der Vorstand dankt Oliver C. Smits für seine wertvolle Arbeit bei der Entwicklung der Noratis AG in den vergangenen Jahren. Das Ausscheiden von Oliver C. Smits erfolgt im allerbesten beidseitigen Einvernehmen. Der Vorstand der Noratis AG hat beim Amtsgericht Frankfurt am Main den Antrag auf gerichtliche Bestellung von Dr. Stetter gestellt. Dr. Stetter ist ein ausgewiesener Immobilienexperte und u. a. Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Herr Smits äußert sich zu seiner Mandatsniederlegung wie folgt: 'Noratis hat sich in den vergangenen Jahren zu einem am deutschen Immobilienmarkt hervorragend positionierten Wohnungsunternehmen entwickelt. Der Börsengang des Jahres 2017 hat ein neues Kapitel der Gesellschaft eröffnet. Ich freue mich, dass mit Dr. Stetter ein Immobilienexperte für den Aufsichtsrat gewonnen werden konnte, der durch seine Expertise und sein Netzwerk der Noratis AG weitere Impulse geben wird. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender niederzulegen, werde aber der Noratis AG weiter auch als Aktionär eng verbunden bleiben. Ich wünsche Dr. Stetter, dem Vorstand und den Mitarbeitern der Noratis weiter viel Erfolg.' Igor Bugarski, CEO von Noratis: 'Ich bedanke mich, auch im Namen meines Vorstandskollegen André Speth, bei Herrn Smits für sein langjähriges, außerordentliches Engagement für Noratis. In den kommenden Jahren soll Noratis in allen Bereichen wachsen und in eine neue Größenordnung vorstoßen. Herr Speth und ich sind froh und stolz, mit Dr. Stetter eine renommierte Persönlichkeit im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen, die dieses Wachstum aus dem Aufsichtsrat heraus forcieren wird.' Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen. Basis des Geschäftsmodells ist das durch die laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Noratis erwirbt bundesweit Wohnungen mit Entwicklungspotenzial, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch die Kombination aus stabilen Mieteinnahmen mit attraktiven Entwicklerrenditen aus kontinuierlichen Verkaufserlösen aus. Der Erfolg von Noratis basiert u. a. auch auf der Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder, von Investoren, Mitarbeitern, Dienstleistern und Finanzierungspartnern bis zu Mietern. Ansprechpartner Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: noratis@edicto.de 02.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729651 02.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E4MK4

AXC0148 2018-10-02/12:58