Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 79,70 Euro belassen. Analyst Eggert Kuls hält laut einer am Dienstag vorliegenden Studie den starken Kursrückgang der Aktie in den vergangenen Monaten für ungerechtfertigt. Er sieht deshalb im aktuellen Preisniveau eine günstige Einstiegsgelegenheit. Der Experte rechnet mit weiterem Umsatz- und Margenwachstum des Durckmaschinenbauers in der Zukunft. Dabei sollten neue Märkte ein starker Werttreiber werden. Kuls hält auch eine Anhebung der Mittelfristziele für möglich./tav/zb Datum der Analyse: 02.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-10-02/13:54

ISIN: DE0007193500