WASGAU Produktions & Handels AG: Personalausschuss des Aufsichtsrats schlägt dem Aufsichtsrat Nachfolge für den Vorstandssprecher vor

02.10.2018 / 15:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats der WASGAU Produktions & Handels AG hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, Herrn Ambroise Forssmann-Trevedy für die Zeit vom 1. Dezember 2018 bis zum 30. November 2021 zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft und für die Zeit ab dem 1. Januar 2019 zum Sprecher des Vorstands zu bestellen. Des Weiteren wurde beschlossen, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, der Niederlegung des Amtes als Mitglied und als Sprecher des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2018 durch Herrn Niko Johns zuzustimmen. Der Aufsichtsrat ist an diese Beschlussvorschläge nicht gebunden. Ferner ist offen, ob er in seiner Sitzung am 04.10.2018 bereits beschließen wird.

Pirmasens, den 02.10.2018
WASGAU Produktions & Handels AG
Der Vorstand

Kontakt:
Frank Grüber
Prokurist
E-Mail: frank.grueber@wasgau-ag.de
Tel.: 06331/558-166

ISIN DE0007016008

AXC0216 2018-10-02/15:56