Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



LINZ TEXTIL HOLDING AG Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Änderung im Vorstand



Der Sprecher des Vorstandes, Herr Hermann Wiesinger MBA, wird mit 31.01.2019 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Bis dahin steht er dem Unternehmen unverändert zur Verfügung. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seinen Einsatz für die Linz Textil-Gruppe.



Über die Bestellung eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat zeitgerecht entscheiden und dies entsprechend bekannt machen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel. +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



Linz, am 02.10.2018



