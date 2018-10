Bitcoin Group SE: BaFin hat keine Bedenken gegen wesentliche Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Bitcoin Group SE: BaFin hat keine Bedenken gegen wesentliche Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH 02.10.2018 / 18:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE: BaFin hat keine Bedenken gegen wesentliche Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH Herford, 2. Oktober 2018 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt, dass aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine Bedenken gegen den Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH bestehen. Siehe auch Ad-hoc-Mitteilung vom 15.01.2018. Kontakt: Bitcoin Group SE Marco Bodewein Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com 02.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 729853 02.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1TNV91

AXC0271 2018-10-02/18:04