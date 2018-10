Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2950 Pence belassen. Der Start eines massiven Exportprojekts für Flüssigerdgas (LNG) in Kanada sei der erste Schritt, um die Nachfrage im Jahr 2025 zu sichern, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/jha/ Datum der Analyse: 03.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-10-03/15:57

ISIN: GB00B03MLX29