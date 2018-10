Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach dem Verkauf von einigen Beteiligungen an General Electric sei die Bilanz des Bahntechnikkonzerns besser aufgestellt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor der näher rückenden Fusion mit dem Bahngeschäft von Siemens bleibe er bei seiner Kaufempfehlung für die Titel./tih/he Datum der Analyse: 03.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-10-03/16:26

ISIN: FR0010220475