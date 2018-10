Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Dass die Gewinnwarnung des Autobauers unter anderem auf höhere Rückstellungen für Kulanz- und Gewährleistungsfälle zurückgeführt wurde, müsse als Weckruf für die Branche gesehen werden, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass BMW das angehobene Rückstellungsniveau in Zukunft beibehalten wird. Der Experte kalkuliert damit, dass jede Anhebung um 0,10 Prozentpunkte die Bilanz um rund 85 Millionen Euro belasten könnte./tav/tih Datum der Analyse: 04.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-10-04/16:52

ISIN: DE0005190003