Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für K+S von 19,80 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des Salz- und Düngemittelkonzerns im laufenden Jahr um 17 Prozent gekürzt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür seien vor allem die Produktionsprobleme in den Standorten an der Werra. Auf längere Sicht habe sich jedoch nichts an seinem Modell geändert, weil die Produktion zu einem normalisierten Niveau zurückkehren dürfte./tih/tav Datum der Analyse: 04.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-10-04/18:56

ISIN: DE000KSAG888