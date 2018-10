Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE vor Quartalszahlen von 84 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern dürfte abermals gute Resultate vorlegen und den Ausblick bestätigen oder am oberen Ende der Zielspanne konkretisieren, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem positiven Urteil zum abgesagten Kauf des US-Generikaherstellers Akorn sollte sich der Fokus wieder auf die Fundamentaldaten und das weitere Aufwärtspotenzial der Aktie richten./gl/mis Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-10-05/08:03

ISIN: DE0005785604