Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Wacker Chemie von 135 auf 123 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Thomas Wrigglesworth sieht durch die jüngste Entwicklung seine Einschätzung bestätigt, dass die Silikon-Sparte ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte. Ein höheres Niveau als in den Vorjahren dürfte aber gehalten werden können, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Geschäft mit Polymeren ist Wrigglesworth mit Blick auf 2019 optimistisch./ag/mis Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-10-05/13:55

ISIN: DE000WCH8881