Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Er habe Schätzungen für das Jahr 2020 in sein Modell eingeführt und mache das Kursziel für den Chipentwickler ab sofort am Jahr 2019 fest, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem habe er Feinanpassungen an seinen Annahmen für dieses und das kommende Jahr vorgenommen./tih/he Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-10-05/22:13

ISIN: GB0059822006