Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum dritten Quartal von 555 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne auf Konzernebene mit einer starken Umsatzentwicklung, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Druck, unter dem die Aktie des Luxusgüterkonzerns seit dem Halbjahresergebnis stand, hält die Expertin für übertrieben. Den Bewertungshorizont in ihrem Modell verschob sie um ein Jahr in die Zukunft./tih/he Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-10-05/22:13

ISIN: FR0000121485