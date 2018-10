Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im vergangenen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 120 Euro angehoben. Die Aktien böten ein im Branchenvergleich ähnliches Umsatz- sowie Gewinnwachstum und würden dennoch mit einem Abschlag zu anderen europäischen Konsumgüterkonzernen gehandelt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könne Henkel seine operative Profitabilität erhöhen, ohne Investitionen in die Marken kürzen zu müssen./la/bek Datum der Analyse: 05.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-10-08/08:29

ISIN: DE0006048432