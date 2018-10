Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen zum dritten Quartal von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern dürfte aufgrund der wochenlangen Sommerhitze in Europa langsamer gewachsen sein als ursprünglich gedacht, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020. Den Kapitalmarkttag im November betrachtet er als potenziellen Kurstreiber./edh/jha/ Datum der Analyse: 08.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-10-08/10:02

ISIN: DE000A1PHFF7